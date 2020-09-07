В Курской области коронавирусом заболели еще 24 человека

Всего выписано 6 183 (+0) пациента
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 7 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 315 (+24) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +8
Б.Солдатский +3
Горшеченский +3
Октябрьский +3
г. Обоянь +2
Суджанский +2
Мантуровский +1
Медвенский +1
г. Железногорск +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.
Всего выписано 6 183 (+0) пациента. На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.