В Курской области коронавирусом заболели еще 24 человека

Всего выписано 6 183 (+0) пациента Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 7 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 315 (+24) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +8

Б.Солдатский +3

Горшеченский +3

Октябрьский +3

г. Обоянь +2

Суджанский +2

Мантуровский +1

Медвенский +1

г. Железногорск +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.

Всего выписано 6 183 (+0) пациента. На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.