За каждым классом в школах закрепят отдельный кабинет Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Роман Старовойт на своей страничке в соцсети рассказал, как будут работать курские школы, детские сады и вузы с 1 сентября. Школьники и студенты начнут учиться в очном формате. Детские сады заработают со стопроцентной загрузкой.

При этом будут соблюдаться все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. При входе всем учащимся будут мерить температуру. Во всех помещениях каждый день будут проводить влажную уборку и еженедельно – дезинфицировать все поверхности.

За каждым классом в школах закрепят отдельный кабинет, а группы в детских садах изолируют друг от друга. Расписание уроков и перемен составили с учетом минимизации контактов между учащимися. Преподаватели в школах и вузах, студенты, а также воспитатели в детских садах должны носить маски. Для школьников масочный режим не вводится.

«Курская область, как и большая часть остального мира, возвращается к привычной жизни. Но коронавирусная инфекция никуда не делась. Особенную опасность она будет представлять этой осенью, когда к нам придут сезонные грипп и ОРВИ с похожими симптомами», - написал губернатор.

Как сообщалось ранее, согласно данным экспертов по статистике и моделированию Центра экономических исследований, Курская область вошла в «зеленую зону» по COVID-19.