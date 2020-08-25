Коронавирус в Курске, последние новости на 25 августа 2020: область вошла в «зеленую зону»

Ситуацию с коронавирусом можно считать спокойной Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Согласно данным экспертов по статистике и моделированию Центра экономических исследований, Курская область вошла в «зеленую зону» по COVID-19.

«Ситуацию с коронавирусом в нашем регионе можно считать спокойной», - сообщили в региональной администрации.

Фото: В Курской области +34, всего 6 913, новых выздоровевших 0, летальных 0

По данным оперативного штаба на 7:30 24 августа, в Курской области всего зарегистрировано 6913 (+34) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 17 женщин и 17 мужчин. Возраст больных: 18-29 лет – 2 человека, 30-49 лет – 13 человек, 50-64 года – 11 человек, старше 65 лет – 8 человек.