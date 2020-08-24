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Коронавирус в Курске, последние новости на 24 августа 2020: за сутки заболели 34 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 24 августа 2020
Яна ШелестЯнаШелест
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Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 17 женщин и 17 мужчин

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 17 женщин и 17 мужчин

Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 24 августа, в Курской области всего зарегистрировано 6913 (+34) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 17 женщин и 17 мужчин. Возраст больных: 18-29 лет – 2 человека, 30-49 лет – 13 человек, 50-64 года – 11 человек, старше 65 лет – 8 человек.

Фото: информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Фото: информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом