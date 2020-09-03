Коронавирус в Курске, последние новости на 3 сентября 2020: медучреждения возобновили диспансеризацию

В Курской области возобновили диспансеризацию населения Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области возобновили диспансеризацию населения, которая была ранее приостановлена из-за пандемии коронавируса. Гражданам старше 18 лет для прохождения медосмотра нужно записаться на прием в поликлинику по телефонам, указанным на сайтах медицинских организаций.

В поликлинике пациенты обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Диспансеризация в условиях поликлиники не проводится для граждан, состоящих на учете с хроническими заболеваниями, и для пациентов 65 лет и старше. Эти граждане пока наблюдаются врачами на дому.

Выздоровели 6099 человек

В комитете по труду и занятости населения региона сообщили, что работающие россияне старше 40 лет могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации: его можно будет взять один раз в год.

По данным оперативного штаба на 7:30 2 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 177 (+32) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 099 (+19) пациентов.