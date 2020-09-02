В Курской области коронавирусом заболели еще 32 человека

Всего зарегистрировано 7 177 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 2 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 177 (+32) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 099 (+19) пациентов.

На сегодняшний день скончались 53 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В медучреждения Курской области продолжают поступать аппараты для инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких. До конца года поступит еще 149 приборов для ИВЛ.