В Касторное и Горшечное пришел интернет от «Ростелекома»

Теперь в зону охвата высокоскоростного интернета попадают жители поселков Касторное и Горшечное. Более тысячи домохозяйств получили доступ не только во Всемирную сеть, но и к другим цифровым услугам: видеонаблюдению, умному дому, мультимедийному сервису Wink. Для этого специалисты компании проложили более 50 километров оптоволоконных линий связи.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы уже перешагнули экватор инвестиционного проекта, согласно которому десять населенных пунктов в районах Курской области будут подключены к интернету по технологии GPON. Стройка с многомиллионными инвестициями продолжается. Касторное и Горшечное – очередной ее этап. Приятно, что люди в районах с большой охотой пользуются нашими услугами, с которыми их жизнь становится более комфортной, открываются новые возможности для образования, досуга, работы. И я рад, что именно "Ростелеком" в этой истории выступает в качестве проводника».

Для жителей районов разработаны комплексные тарифные планы, включающие разные услуги: интернет, цифровое телевидение, видеонаблюдение, мобильная связь. Пользователь может собрать их в любой комплектации. Помимо того, что комплексный тариф удобнее оплачивать, – всего одна квитанция на все услуги, – он позволяет и экономить.

Статистика говорит о том, что в районах большим спросом пользуется видеонаблюдение. Абонент определяет количество камер, где их нужно расположить, и сотрудники «Ростелекома» устанавливают оборудование. Записи видео хранятся на виртуальном облаке от 7 до 210 дней в зависимости от тарифного плана, а посмотреть трансляции в онлайн можно с любого гаджета с помощью приложения. Камеры оснащены инфракрасными датчиками, с помощью которых «видят» в темноте, а также датчиком движения.

Гончаров Александр, один из первых абонентов «Ростелекома» в Горшечном:

«Мне интернет нужен не только для отдыха, но и для работы. Ваши специалисты быстро и аккуратно подключили оборудование. Все работает хорошо. Так что очень доволен».

Узнать более подробно о подключении интернета в поселках Горшечном и Касторном можно по телефону 8-800-1000-800.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».