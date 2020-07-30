2020-07-30T10:18:07+03:00
Общество

«Ростелеком» провел высокоскоростной интернет в Фатеж

«Ростелеком» провел высокоскоростной интернет в город Фатеж Курской области. Теперь более полутора тысяч местных жителей могут выходить во Всемирную сеть на скорости до 100 Мбит/с.
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Специалисты провайдера протянули для этого более 22 километров оптического волокна.

Доступны фатежанам стали и такие услуги, как видеонаблюдение, видеосервис Wink, а также «Ростелеком Лицей» и сервисы умного дома.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы постарались максимально охватить город оптоволоконными сетями, чтобы как можно больше жителей смогли пользоваться современными цифровыми услугами. Работы по строительству длились несколько месяцев и наконец-то подходят к логическому завершению: появляются первые абоненты. Уверен, что интернет и другие услуги станут для них важными и надежными помощниками для досуга, работы и обучения».

Вера Кулакова, одна из первых абонентов «Ростелекома» в Фатеже:

«Подключили и наконец-то радуемся интернету! Специалисты все сделали аккуратно и даже хотели пропылесосить, мол, насверлили. Но я сказала, что и сама справлюсь. А интернетом будем пользоваться в основном для обучения: скоро в школу пойдут дети, так что очень пригодится. Ну, и развлекаемся, конечно! Возможностей теперь явно больше!».

Для того, чтобы подготовиться к школе или к будущим экзаменам ЕГЭ и ОГЭ, куряне могут воспользоваться сервисом «Ростелеком Лицей». Здесь собраны видеоуроки по русскому языку, математике и английскому, географии и литературе, обществознанию и многим другим предметам. Преподаватели – сотрудники ведущих вузов России. Для детей дошкольного возраста есть уроки в игровом формате. А для тех, кто боится, что за лето знания растеряются, можно повторить их с помощью конспектов лекций и онлайн-тренажеров.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на платформе https://lc.rt.ru Для новых пользователей есть пробный бесплатный тест-драйв.

Подробнее о подключении в Фатеже можно узнать по телефону 8-800-1000-800.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Большая Норильская экспедиция стартовала на Таймыре
На Таймыре начался полевой этап работ Большой Норильской экспедиции, в рамках которой будет проведено комплексное исследование российской Арктики. Оно ляжет в основу новой концепции и принципов хозяйствования в арктической зоне
«После матча меня встретил ОМОН»: верному фанату «Крыльев Советов» запретили ходить на футбол из-за маски на подбородке
Дмитрий Мартынов поддерживает клуб уже 20 лет, последний его визит на «Самара Арену» закончился судебными разбирательствами, штрафом и «баном»
Новости 24
Под Курском сгорел КАМАЗ
Курянку будут судить за заведомо ложный донос
Расчистку Сейма в Курской области планируют завершить до конца 2020 года
Эксперт Сбербанка: к 2021 году число киберпреступников в нашей стране вырастет на 30%
За сутки коронавирус подтвердился еще у 27 курян
На железнодорожном вокзале Курска открылась экспозиция паровоза-памятника
В Понырях установили памятник десантникам - героям Курской битвы
В Курске в забеге примут участие известные спортсмены
Под Курском растут интенсивные яблоневые сады
В Курске прошел рейд по местам несанкционированной торговли
В Курске приводят в порядок контейнерные площадки
В Курске ограбили квартиры пенсионеров
На улицах Курска будет дежурить полицейский мотопатруль
Курские спасатели проверили детские лагеря
В Курске загорелась «Газель»
В Курске на пляже «Здоровье» утонул мужчина
В Курске вынесли приговор экс-начальнику отдела УМВД
Карта распространения коронавируса в Курской области 29 июля 2020: какие районы лидируют
За сутки в Курской области сбили двух детей
Дорогу на проспекте Плевицкой достроят в 2022 году
В центре Курска перекроют движение