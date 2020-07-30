«Ростелеком» провел высокоскоростной интернет в Фатеж

Специалисты провайдера протянули для этого более 22 километров оптического волокна.

Доступны фатежанам стали и такие услуги, как видеонаблюдение, видеосервис Wink, а также «Ростелеком Лицей» и сервисы умного дома.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы постарались максимально охватить город оптоволоконными сетями, чтобы как можно больше жителей смогли пользоваться современными цифровыми услугами. Работы по строительству длились несколько месяцев и наконец-то подходят к логическому завершению: появляются первые абоненты. Уверен, что интернет и другие услуги станут для них важными и надежными помощниками для досуга, работы и обучения».

Вера Кулакова, одна из первых абонентов «Ростелекома» в Фатеже:

«Подключили и наконец-то радуемся интернету! Специалисты все сделали аккуратно и даже хотели пропылесосить, мол, насверлили. Но я сказала, что и сама справлюсь. А интернетом будем пользоваться в основном для обучения: скоро в школу пойдут дети, так что очень пригодится. Ну, и развлекаемся, конечно! Возможностей теперь явно больше!».

Для того, чтобы подготовиться к школе или к будущим экзаменам ЕГЭ и ОГЭ, куряне могут воспользоваться сервисом «Ростелеком Лицей». Здесь собраны видеоуроки по русскому языку, математике и английскому, географии и литературе, обществознанию и многим другим предметам. Преподаватели – сотрудники ведущих вузов России. Для детей дошкольного возраста есть уроки в игровом формате. А для тех, кто боится, что за лето знания растеряются, можно повторить их с помощью конспектов лекций и онлайн-тренажеров.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на платформе https://lc.rt.ru Для новых пользователей есть пробный бесплатный тест-драйв.

Подробнее о подключении в Фатеже можно узнать по телефону 8-800-1000-800.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.