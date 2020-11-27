Игорь Барцев: «В нашем производстве важно внимание к деталям»

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Наш разговор о дне нынешнем российского бизнеса - с курским предпринимателем Игорем Вениаминовичем Барцевым. Бывший кадровый военный, в конце 90-х переехавший всей семьей в Курск, сегодня успешно ведет свое дело.

Его предприятие - BARTI - одна из компаний малого и среднего бизнеса, формирующих деловую среду региона. Сегодня BARTI - это известный бренд кожаных сумок и аксессуаров, наполненный идеями первоклассных дизайнеров и созданный руками мастеров, более 20 лет знающих свое дело. В рамках коллекций для женщин и мужчин мастера создают оригинальные и при этом функциональные изделия, дизайн которых всегда актуален.

Однако о том, как предприятие создавалось два десятка лет назад, здесь вспоминают как об очень непростых временах. С того момента пришлось преодолеть много трудностей, многому научиться, и в итоге удалось занять свое прочное место на рынке.

- Как вообще появилась идея создать собственный бренд сумок у кадрового военного?

- Источником вдохновения послужила продукция белорусской фабрики сумок. Помню, с женой подумали: а почему мы не можем производить что-то подобное? На тот момент у нас была торговля, от которой мы плавно перешли, таким образом, к собственному производству.

Стали шить сначала в подвале собственного дома, потом сняли маленькую площадь на улице Маяковского в Курске. Затем арендовали часть помещения на улице Карла Маркса, а вскоре обзавелись собственным цехом, сейчас владеем трехэтажным зданием на улице Гремяченской, построенным специально под фабрику.

- Что представляет сегодня, спустя 20 лет, ваше предприятие и благодаря чему вам удалось удержаться на плаву?

- Сейчас на предприятии постоянно заняты 45 человек. Шьем в основном сумки из натуральной кожи, женский ассортимент. «Секрет фирмы» - в том, что мы шьем не только модные и практичные изделия, но вместе с тем качественные и долговечные. Именно внимание к деталям и нюансам гарантирует долговечность нашей продукции и ее место в гардеробе каждого покупателя.

Сегодня компания BARTI - это производство полного цикла: от проектирования сумочек до их реализации.

- В нынешних непростых условиях, разумеется, приходится ориентироваться на спрос?

- Безусловно, это так. Именно поэтому мы считаем, что уникальный собственный стиль - это своего рода пазл, в котором все детали существуют в приятной глазу гармонии.

Кроме того, для производства аксессуаров мы используем множество материалов. Но особого внимания, конечно, заслуживает натуральная кожа: она сочетает в себе мягкость и прочность, обладает исключительными свойствами и неповторимой эстетикой.

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- Что необходимо современному предприятию, чтобы быть конкурентоспособным?

- Не стоять на месте, постоянно развиваться, продвигать свою продукцию. Мы, например, регулярно посещаем выставки. Сегодня такую возможность дает государство. Так, в прошлом году при содействии центра «Мой бизнес» мы посетили выставку в Италии. Мероприятие проходило в рамках бизнес-миссии в Милане, в которую входило посещение выставки по услугам и материалам-комплектующим, встречи со служащими и с предпринимателями Италии и других стран. Выставляли свою продукцию и на международной выставке в Москве.

- Расскажите подробнее о вашем сотрудничестве с центром «Мой бизнес»

- Мы очень благодарны их поддержке. «Мой бизнес» предлагает целый ряд услуг для предпринимательства, оказывает, что немаловажно, серьезную финансовую поддержку по различным программам. Так, за участие в выставках мы вносили небольшую долю средств, остальное финансирует Центр поддержки экспорта. Также мы пользовались услугами Центра инжиниринга по цифровизации производства. Обновили программное обеспечение на предприятии, в том числе учет. Постоянно участвуем в различных образовательных проектах, учимся чему-то новому. В столь сложное время это большая поддержка для бизнеса.

- Есть ли планы представить свою продукцию на выставках в следующем году?

- Отмечу, что в Италии на профильной выставке мы были как посетители. А в Москве уже не первый раз принимаем участие со своим стендом в Международной выставке Mos Shoes. В 2021 году также планируем быть на ней по профилю «Аксессуары кожгалантерейной продукции». Уже заключили контракт.

Очень хочется надеяться на проведение в следующем году офф-лайновых выставок, чтобы показать свою продукцию более широкому кругу.

Кстати, большим достижением для нас стало то, что по итогам деятельности в 2019 году региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства признал наше предприятие победителем в конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области».

Сегодня BARTI - это производство полного цикла. На предприятии постоянно заняты 45 человек.

- Есть ли проблемы на предприятии в связи с пандемией коронавируса?

- Снизилась покупательская способность.

Мы прикладываем все усилия, стараемся держаться на волне. Так, с начала пандемии мы срочно перенастрои-ли производство на пошив масок, так как эта продукция требовалась потребителям. Продавали их по самой низкой цене, дабы не сократить рабочие места, поддержать своих сотрудников и население.

Нам много лет, мы пережили много кризисов в стране и в мире. Думаю, с очередным справимся.

- Какую бы вы хотели получить поддержку в нынешних экономических условиях?

- Все программы, которые есть сейчас, очень важны, и мы пользуемся всеми возможными вариантами поддержки для своей сферы. Любую можно брать, и она нам подходит. Очень хотелось бы получить маркетинговые исследования с новыми условиями рынка, поскольку все изменилось и требуется актуализация каких-то сведений, нужно быть на волне. Для этого необходимо быстро на все реагировать, и не всегда хватает каких-то своих возможностей, знаний, связей. Еще очень хочется получить софинансирование на переоснащение производства. Не всегда есть возможность купить какое-то современное оборудование. Хотелось бы, чтобы в этом направлении было больше гос-поддержки.

В остальном опыт и оборудование позволяют работать с разными материалами. Текучки у нас нет. Зато есть высококвалифицированный персонал, который может сам обучить новичков всему необходимому, подарить свой опыт.

- Ваши планы на 2021 год?

- Разработана новая торговая марка для мужского ассортимента. Она сейчас находится в стадии регистрации, кстати, также с поддержкой центра «Мой бизнес». Сейчас пока не раскрываем новое название. Хотим выделить отдельным направлением именно мужскую сумку, а женская останется под нашим основным брендом «Барти».

Материал публикуется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Министерства экономического развития Российской Федерации.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.