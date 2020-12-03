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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 3 декабря 2020 года: в больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1455 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 3 декабря 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего выписали 13 364 (+311) пациента

Всего выписали 13 364 (+311) пациента

Фото: Из архива "КП"

На утро 2 декабря в Курской области зарегистрировано 15 613 (+168) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1455 человек, на искусственной вентиляции легких – 133 (17 – инвазивная, 116 – неинвазивная).

Всего выписали 13 364 (+311) пациента. На сегодняшний день скончались 203 (+4; мужчина 67 лет, женщины 46, 59, 73 года) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Сотрудники городского комитета экономического развития и управления по делам ГО и ЧС провели очередной масочный рейд.

В Курскую область поступили 15 машин скорой медицинской помощи. Оснащенные современным оборудованием автомобили приобретены в рамках Федеральной программы.

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