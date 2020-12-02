В курские медучреждения поступило 15 машин скорой помощи

Машины оснащены автоматическими подъемниками для кресел

В Курскую область поступили 15 машин скорой медицинской помощи. Оснащенные современным оборудованием автомобили приобретены в рамках Федеральной программы. Новые автомобили пополнили автопарк курской городской станции скорой медицинской помощи и районных центральных больниц.

Вся техника - на базе «УАЗа» и имеет хорошую проходимость. Это особенно важно для сельской местности. Машины оснащены полным комплектом медицинского оборудования, системами кондиционирования и отопления.

Дополнительно два специализированных автомобиля на базе «Газели» переданы городской станции скорой медицинской помощи. Они предназначены для перевозки маломобильных пациентов. Машины оснащены автоматическими подъемниками для кресел.

До конца 2020 года в Курскую область должны поставить ещё 85 легковых машин, которые будут использоваться для перевозки врачей к пациентам и других нужд медучреждений.