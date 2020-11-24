Металлоинвест: уникальные технологии транспортировки руды

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На Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева внедрена передовая конвейерную технологию транспортировки руды из карьера. Длина конвейера составляет 700 метров, высота подъема – 215 метров, угол наклона – 37 градусов.

На юго-восточном борту карьера началась опытно-промышленная эксплуатация крутонаклонного дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) производительностью 15 миллионов тонн руды в год. Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, инвестировал в проект около 6 миллиардов рублей.

В торжественной церемонии пуска ДКК приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Курской области Роман Старовойт, председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский, генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров.

- Хочу поздравить вас с реализацией данного проекта. К большому сожалению, с нами сегодня нет его идейного вдохновителя, Андрея Владимировича Варичева. Я хорошо его знал, как профессионала очень высокого уровня. Уверен, каждый из вас гордится тем, что Михайловский комбинат теперь носит его имя, – сказал Денис Мантуров. – Тем более важно с удвоенной силой взяться за второй, ещё более ёмкий этап проекта. Он позволит обеспечить лидирующие позиции предприятия на 15 лет вперёд и снизить нагрузку на окружающую среду за счёт внедрения этой технологии, которая считается одной из наиболее перспективных в индустрии с точки зрения наилучших доступных решений. Всеми участниками проекта уже проделана действительно огромная работа. Благодарю всех за самоотверженный труд, особенно в нынешних, непростых условиях.

Карьер Михайловского ГОКа.

ДКК на Михайловском ГОКе – самый важный и масштабный проект компании «Металлоинвест» сегодня. Технологический комплекс обладает уникальными для российской горнодобывающей отрасли характеристиками. Он является частью масштабной программы, направленной на развитие производственных мощностей и радикальное повышение качества продукции Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.

- Мы гордимся, что первыми в России запускаем конвейерную технологию, которая значительно повышает эффективность производственного процесса, – отметил Назим Эфендиев. – Комплекс позволяет нам вовлечь в разработку запасы руды высокого качества и поддерживать высокий уровень производства концентрата – более 17 миллионов тонн в год. Внедрение новой конфигурации горнотранспортной схемы позволит нам снизить себестоимость добычи руды: сокращается количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и железнодорожного транспорта. Применение конвейерной технологии позволит более бережно использовать природные ресурсы, снизить объем вскрыши.

- Динамичное развитие Михайловского ГОКа является гарантом экономического и социального благополучия Курской области, – подчеркнул Роман Старовойт. – С вводом в строй на комбинате новых объектов укрепляется промышленный потенциал региона, создаются дополнительные рабочие места, повышается качество жизни курян.

Комплекс осуществляет дробление неокисленных железистых кварцитов на нижних горизонтах и транспортирование их на борт карьера. В состав комплекса входит более 40 объектов. Это дробильно-перегрузочная установка, бортовой крутонаклонный конвейер, промежуточный конвейер, погрузочно-складской комплекс, а также объекты инженерно-технического обеспечения.

В 2023 году планируется завершить второй этап проекта ДКК – строительство на северо-восточном борту карьера пологого дробильно-конвейерного комплекса мощностью 35 миллионов тонн руды в год. Общий объём инвестиций в рамках обоих этапов проекта составит около 11 миллиардов рублей. На комбинате будет создано до 300 новых рабочих мест.