Заксобраниям регионов рекомендовано активнее внедрять цифровые сервисы для «обратной связи» с гражданами

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в заседании Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Цель заседания — обсудить шаги, необходимые для укрепления доверия между государством и обществом. В работе приняли участие руководители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, эксперты, члены научно-экспертного совета, сенаторы.

Заседание прошло под председательством спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. Она подчеркнула, что одна из поправок в Конституцию закрепила создание в России условий для «взаимного доверия государства и общества». Доверие теперь становится не только морально-этической категорией, но и одним из реальных конституционных приоритетов.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Председатель Совфеда предложила разработать шаги, которые необходимо предпринимать, чтобы уровень такого доверия в России возрастал. По ее словам, ключевыми, фундаментальными условиями доверия между государством и обществом выступает благополучие людей, учёт их интересов при принятии государственных решений, а также ощутимые положительные изменения в их повседневной жизни.

После основных докладов состоялась дискуссия, в ходе которой были обозначены проблемы, мешающие формированию атмосферы доверия между обществом и властью. Также участники заседания обсудили успешные региональные практики в этой сфере.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что интересы жителей должны быть в приоритете деятельности органов власти.

В Воронежской области за основу был принят единый региональный стандарт, чтобы приблизить условия жизни в сельской местности к городским, улучшить социальное самочувствие людей и самое главное — придать новый импульс развитию села.

Реализация комплекса первоочередных мер на основе консолидации власти, бизнеса и общества и при поддержке федерального центра привела к тому, что область уверенно вошла в двадцатку крупнейших экономик субъектов России. А в сфере сельского хозяйства — в пятерку лучших.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

— Мы не только стремимся сохранить темпы развития, но и сделать так, чтобы достигнутые экономические успехи, накопленный потенциал отразился на жизни каждого жителя Воронежской области, вне зависимости от того, где он проживает, — подчеркнул Владимир Нетёсов. — Фактически, все последнее десятилетие финансовые и организационные усилия региональных властей были направлены на то, чтобы способствовать созданию одинаково комфортных условий для жизни, профессионального развития и досуга людей как в городе, так и на сельских территориях. Мы, как преимущественно аграрный регион, крайне заинтересованы в том, чтобы в сельской местности развивалась экономика.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

С 2009 года в регионе было отремонтировано более 2 500 км дорог и построено более 160 км новых трасс. Также во всех муниципальных образованиях возведено и реконструировано 37 школ и 97 детских садов. Появилось 189 новых объектов здравоохранения. Построено и реконструировано 14 домов культуры, также капитально отремонтированы 136 культурных объектов. Работают 716 новых объектов физкультуры, построено 520 общественных территорий.

Владимир Нетёсов отметил, что регион законодательно закрепил широкий спектр преференций для бизнеса. В 2019 году валовый объем сельскохозяйственной продукции составил 248 млрд рублей — это более 4 процентов от общего по России.

— Конечно, еще достаточно вопросов, которые требуют внимания и комплексных усилий законодательной и исполнительной власти. Мы прекрасно понимаем, что достигнутые позиции надо не только сохранять, но и приумножать, — прокомментировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

По итогам заседания были подготовлены рекомендации в адрес органов власти, Банка России, Российской академии наук и Российской академии образования, Торгово-промышленной палаты России, РСПП.

В частности, Совету Федерации совместно с Государственной Думой, Правительством РФ и институтами гражданского общества рекомендовано разработать комплекс законодательных и иных мер по укреплению местного самоуправления, включая повышение финансовой обеспеченности местных бюджетов.

В свою очередь, законодательным и исполнительным органам госвласти регионов Совет рекомендовал активнее внедрять цифровые сервисы для «обратной связи», в том числе для вовлечения граждан в обсуждение принимаемых решений.