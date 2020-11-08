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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курской области, последние новости на 8 ноября 2020 года: на ИВЛ находятся 108 пациентов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курской области на утро 8 ноября 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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На сегодняшний день скончались 119 человек.

На сегодняшний день скончались 119 человек.

Фото: Из архива "КП"

В Курской области на искусственной вентиляции легких находятся 108 пациентов. Всего в больницах лежат 1 228 человек.

По данным оперативного штаба на 7 ноября, всего зарегистрировано 11 833 (+136) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Выписано 8 689 (+46) пациентов. На сегодняшний день скончались 119 человек.

В курской городской больнице № 4 установили компьютерный томограф. Это позволит проводить порядка 50-60 исследований в сутки.

Ночью в Курске прошел рейд по барам и ресторанам. Со 2 ноября этим заведениям запрещено работать с 23:00 до 06:00.

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