Под Курском сгорел дом, погибла женщина

К ликвидации пожара привлекались 20 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

7 ноября в 07:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме в поселке Н. Касторное Касторенского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, работники газовой службы и электросетей, медики скорой помощи.

Пожар потушили 08:07. Огонь повредил в доме внутреннюю отделку, вещи и стены. Погибла 84-летняя женщина.

К ликвидации пожара привлекались 20 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.