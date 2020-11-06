Путин посмертно наградил курскую школьницу, которая пыталась спасти тонувшую подругу

К моменту прибытия спасателей дети погибли в холодной воде Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил курскую школьницу Катю Немцову медалью «За спасение погибавших». Девочка в январе этого года пыталась спасти ценой своей жизни тонувшую подругу.

Несчастье произошло в Сеймском округе Курска около половины четвертого дня, в воскресенье, 26 января. Две школьницы-подружки девяти и десяти лет гуляли возле реки, которая протекает через город. Это было примерно в 800 метрах от улицы Присеймская Курска. Девочки зашли на лед, но ледяная корка треснула, и дети провалились в воду и утонули.

В Курской области той зимой стояла непривычно теплая погода. Столбик термометра в Курске колебался у отметки около нуля. Спасатели не раз предупреждали, что выход на лед в такую погоду опасен.

Сообщение о трагедии поступило в МЧС региона в 15.58, кто-то из очевидцев набрал номер 112. Но когда на место ЧП приехали спасатели, скорая и полиция, было уже поздно. Спасти малышек не было никаких шансов.

- Как только спасатели приехали на реку, начались поисковые работы. B проводили сотрудники группы поисково-спасательных водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, - рассказали в МЧС.

Примерно около двух часов потребовалось, чтобы найти тело одной из утонувших школьниц. В 17:57 спасатели подняли из реки 10-летнюю школьницу.

Спустя полчаса в МЧС сообщили, что найдены тела обоих погибших девочек.

По факту гибели школьниц Сеймский межрайонный следственный отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области тогда возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В рамках расследования и выяснились все обстоятельства происшедшего, как Катя пыталась спасти подругу и сама провалилась под лед.

После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил девочку ведомственной медалью «Доблесть и отвага».