В Курске две школьницы провалились под лед и утонули

Несчастье произошло в Сеймском округе Курска в середине дня, в воскресенье, 26 января. Две школьницы-подружки девяти и десяти лет гуляли возле реки, которая протекает через город. Девочки зашли на лед, но ледяная корка треснула, и дети провалились в воду и утонули.

Сообщение о трагедии поступило в МЧС региона в 15.58, кто-то из очевидцев набрал номер 112. Но когда на место ЧП приехали спасатели, скорая и полиция, было уже поздно. Спасти малышек не было никаких шансов.

- Как только спасатели приехали на реку, начались поисковые работы, которые проводили сотрудники группы поисково-спасательных водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, - рассказали в МЧС.

ЧП случилось в микрорайоне ВолокноФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Примерно около двух часов потребовалось, чтобы найти тело одной из утонувших курянок. В 17:57 спасатели подняли из реки 10-летнюю школьницу.

Спустя полчаса в МЧС сообщили, что найдены тела обоих погибших девочек.

В СУ СК региона уточнили, что ЧП произошло примерно в 800 метрах от улицы Присеймская Курска.

- Девочки гуляли по льду, примерно в 15 часов 30 минут они провалились под лед и утонули. По этому факту Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), - сообщил Старший помощник руководителя управления Олег Новиков.

Начато расследование уголовного дела, другие подробности которого пока не сообщаются.

В Курской области этой зимой стоит непривычно теплая погода. Столбик термометра в Курске колеблется у отметки около нуля. Спасатели не раз предупреждали, что выход на лед в такую погоду опасен.

ЗНАЙ!

Как себя вести если провалился под лед

Не делайте резких движений и не обламывайте кромку.

Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем вторую.

Ищите для своего тела наиболее широкую площадь опоры на льду.

Не барахтайтесь в панике!