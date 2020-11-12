Коронавирус в Курске, последние новости на 12 ноября 2020 года: в городе прошел очередной масочный рейд

В Центральном округе обследовали 30 предприятий Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники окружных администраций провели мониторинг соблюдения масочного режима в торговых объектах Курска. В Сеймском округе одному магазину выдали предписание за отсутствие масок. В Центральном округе обследовали 30 предприятий, выявили три нарушения, которые были устранены на месте.

Еще один рейд провели сотрудники регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и городского комитета экономического развития. Эта рабочая группа мониторила наличие разметки социального дистанцирования, дезинфекторов и использование масок сотрудниками и посетителями в магазинах. Во всех 12 точках, которые были проверены, нарушения не зафиксированы.

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