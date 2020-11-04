Коронавирус в Курской области, последние новости на 4 ноября 2020 года: после каникул школьники будут учиться очно

Вводить дистанционное обучение не требуется Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские школьники после осенних каникул продолжат обучение в очном формате. Такое решение принято оперштабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

В условиях небольшого процента заболевших среди детей, которые ходят в колледжи, вузы, школы и детские сады, продлевать каникулы или вводить дистанционное обучение не требуется.

Сейчас в вузах и средних профессиональных образовательных организациях региона на карантине в связи с выявлением заболевших или контактных лиц находится 97 групп, или около 3% от общего числа обучающихся. В 11 детских садах на карантин отправлено 11 групп; от общего числа детей, посещающих дошкольные учреждения, это 0,5%.

По состоянию на утро 3 ноября коронавирус подтвердился у 133 курян. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе официально переболели более 11 тысяч человек. Сейчас в больницах - 1301 пациент с ковид.

На данный момент в областном центре детские сады посещают 10 тысяч маленьких курян, в шести дошкольных учреждениях восемь групп находятся на карантине.

В связи с сложной ситуацией по коронавирусу в регионе продлили беззаявительный порядок некоторых соцвыплат.

В регионе работает ряд "горячих линий" в связи с пандемией ковид. Куряне могут воспользоваться психологической помощью и выяснить вопросы соцобслуживания.

В торговых центрах Курска проходят проверки по соблюдению масочного режима.

На базе курского онкоцентра работает горячая линия по вопросам направления пациентов на компьютерную томографию в государственные медучреждения.

Соцучреждения Курской области продолжат работу в режиме самоизоляции.