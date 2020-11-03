Соцучреждения Курской области продолжат работу в режиме самоизоляции

Социальные работники продолжают и оказывать нуждающимся услуги на дому Фото: Из архива "КП"

С 16 апреля 2020 года 26 социальных учреждений Курской области перевели на работу в условиях максимальной изоляции. В них проживают 2226 человек и работают более 600 человек.

Сотрудники заступают на смену, которая длится две недели, перед этим проходят тестирование. Такой график работы будет продлен до окончания пандемии.

Социальные работники продолжают и оказывать нуждающимся услуги на дому. Куряне, которым положены пособия и выплаты, получают их в установленный срок.