15-летняя курянка приняла участие в кулинарном шоу на "Пятнице"

Варвара Паршикова представляла категорию тинейджеры

Начала готовить со второго класса

7 июня на телеканале «Пятница» вышел выпуск кулинарного шоу «Кондитер. Дети», участие в котором приняла наша землячка – Варвара Паршикова. 15-летняя уроженка Железногорска представляла категорию тинейджеры.

«Курская правда» пообщалась с юным кондитером. По словам Варвары, готовить она начала со второго класса. Девочке всегда нравилась кулинария, но особая любовь у нее проснулась к кондитерскому искусству. Этому ремеслу она обучилась самостоятельно и уже полтора года делает торты на заказ.

— Я вообще обожаю готовку, но кондитерское дело для меня сейчас — это просто рай, — говорит Варвара. — Это позволяет мне отдохнуть от учебы и помогает расслабиться.

Большинство рецептов школьница придумывает сама, также часто берет уже проверенные и изменяет их на свой вкус.

Участие в шоу

На «Кондитер. Дети» Варвара привезла свой авторский торт с лавандой и черной смородиной, который назвала «Прованс».

— В интернете огромное множество вариаций торта с лавандой, но я подумала, что лаванда хорошо гармонирует с черной смородиной. Во многих рецептах используют чернику, я же считаю ее «мертвой ягодой», потому что в качестве начинки для тортов она безвкусная. Еще я подумала, что всем знакомый кремчиз — это банально и решила сделать крем на белом шоколаде. В результате этот торт стал хитом продаж. Его заказывают чаще всего, - говорит юный кондитер.

Работу девушки оценили и ведущие шоу Ренат Агзамов и Ольга Вашурина. Они отметили, что Варя — одна из тех редких участников, которые смогли сделать лавандовый торт без привкуса шампуня, а черная смородина выгодно оттеняет лаванду. Похвалили кондитеры и дизайн торта.

В финале участники должны были повторить торт Рената Агзамова, покрытый желтым шоколадным велюром с декором из гигантских сладких роботов и мелких деталей. Начинку ребята готовили на свой выбор. Варвара сделала шоколадный торт «Шварцвальд», известный в России, как «Черный лес». Это фирменный рецепт курянки.

Требования к участникам проекта были такие же, как и ко взрослым профессиональным кондитерам, никаких поблажек на юный возраст. Однако съемочная группа говорила, что работы ребят намного лучше, чем во многих взрослых выпусках, признается Варвара.

Съемки длились 12 часов, и все это время участники замешивали, смешивали, пекли и украшали. Впрочем, для Варвары это стандартное время кулинарной работы — не менее 10-12 часов.

«С радостью поеду на следующий сезон»

В суперфинал, к сожалению, наша землячка не вышла, но ее изделие порадовало жюри.

— Я считаю, что достойно справилась. Да, конечно, где-то можно было сделать получше. Но на самом деле я никогда не могла подумать, что смогу за такое короткое время сделать торт, да еще и с таким сложным декором. Я никогда не работала с мастикой, - говорит Варя.

На проекте царила дружеская атмосфера, девушка признается, что с радостью поедет на следующий сезон, если представится возможность.

— Времени, к сожалению, было мало, и нам удавалось лишь немного пообщаться с ведущими. Я была невероятно счастлива познакомиться с такими людьми. Ренат и Ольга — это просто замечательные и позитивные люди. Атмосфера была крутая, съемочная команда — просто классные ребята, которые нас поддерживали в такой стрессовой ситуации. Мы очень здорово провели время с ребятами-участниками, много общались, веселились, делились опытом. Обстановка на кухне была невероятно дружественная, мы помогали друг другу. Я и Настя (победительница этого выпуска — прим. ред.) работали сообща, помогали друг другу, чем могли. Конечно, конкуренция была, но мне было не обидно проиграть Насте. Я считаю ее сильным кондитером (она проходила обучение). Со многими ребятами общаемся и после участия. Больше всего у меня вызвало восторг, когда около гримерки Ренат подозвал меня и сказал, что я большая молодец и мне нужно развиваться дальше,- делится эмоциями девушка.

Расти в кондитерском деле Варя, конечно, планирует. Например, полгода назад она начала делать ПП-десерты (правильное питание — прим. ред.). Их могут есть и те, кто просто следит за фигурой и люди, страдающие сахарным диабетом.

— Я хочу, чтобы каждый мог позволить себе маленький праздник в виде торта, — говорит девушка.

Еще Варвара хочет пройти курсы и обучиться многим техникам. А в будущем мечтает открыть маленькую кондитерскую, работать там, наслаждаясь кондитерским делом. Однако судьбу наша собеседница намерена связать не с кулинарией, а с государственной службой.