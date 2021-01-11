КП уже рассказывала о петиции, которая за несколько дней собрала более двух тысяч подписей курских родителей, которые не хотят выводить на очное обучение своих детей из-за угрозы коронавируса.В понедельник 11 января губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании обратился к своему заму Александру Чуркину с просьбой найти контакты инициаторов петиции и разобраться с ними в индивидуальном порядке:- Прошу вас найти этих людей и предоставить им право заниматься дистанционно. Закон это позволяет.Старовойт добавил, что петицию подписали около двух тысяч человек:- Это примерно две школы Курска. Дайте этим людям возможность учиться дистанционно.Александр Чуркин парировал губернатору, мол, пусть эти люди сами выйдут на комитет образования, и им организуют индивидуальный дистант.Кстати, в упомянутой петиции подписавшиеся люди как раз говорили о том, что та форма дистанционного образования - семейное или индивидуальное - которое предлагают сейчас как альтернативу очному, несовершенна и не может обеспечить потребности в знаниях учеников:\\"В СМИ пишут, что те, кто боится за здоровье своих детей могут написать заявление и учиться дома. Что на самом деле они предлагают? Семейное образование (с отчислением ребенка из школы!) и индивидуальный план. Письмо Минобрнауки России № НТ-1139/08 от 15.11.2013 г - ..\\" выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от получения образования в образовательных организациях и принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования (вне образовательных организаций).\\". Т.е. получается эти родители сами будут объяснять новый материал своим детям, проверять домашнее задание?? А при дистанционном образовании были бы онлайн уроки и проверка домашнего задания учителями. У учителей и вообще права выбора не остается, разве что уволиться. Что касается индивидуальных планов обучения - очень размытая формулировка, во всех ли школах они есть и какие к ним требования? Детям придется самим осваивать новый материал? Опять образование детей ложится на плечи их родителей. При таких вариантах дети лишаются нормального образования.\\"Однако, похоже, ничего другого местные власти предложить курским школьникам в отличие от тех же студентов, не могут.