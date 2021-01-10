КП уже сообщала, что по решению комитета образования региона c 11 января курские школьники вернутся за парты. Как пояснили в обладминистрации, такое решение было принято на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора.За парты накануне сезонной эпидемии и роста случаев ковидМежду тем студенты вузов и учреждений среднего профобразования останутся на дистанционке вплоть до 1 февраля 2021 года.Многие родители курских школьников выступили резко против перевода детей на очную форму обучения. Они недоумевают, чем школьники отличаются от студентов вузов. Но в первую очередь их беспокоит ситуация с ковид в регионе - она не улучшается по большому счету. Плюс к том, Роспотребнадзор спрогнозировал приближение сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.В этой ситуации решение обладминистрации многим курянам кажется нелогичным и опасным. Вероятность заражения сохраняется как для учителей, так и для самих школьников и членов их семей. А это уже означает массовое распространение заразы.Куряне разместили в сети интернет петицию-обращение к губернатору региона Роману Старовойту против перевода на очное обучение курских школ. Ее уже подписали более 940 человек, а необходима тысяча подписей, чтобы петиция \\"заработала\\".\\"Нас заставляют выбрать между образованием и здоровьем\\"Возмущенные куряне пишут:\\"Продлите, пожалуйста, дистанционное обучение для школьников! Больных много, за день прибавляется больше, чем когда осенью школьники ушли на дистант. Так чем же обосновано решение властей вернуть учеников за парты? Разгар эпидемии ковид плюс сезонный грипп, ОРВИ. Зачем подвергать детей такому риску?В СМИ пишут, что те, кто боится за здоровье своих детей могут написать заявление и учиться дома. Что на самом деле они предлагают? Семейное образование (с отчислением ребенка из школы!) и индивидуальный план. Письмо Минобрнауки России № НТ-1139/08 от 15.11.2013 г - ..\\" выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от получения образования в образовательных организациях и принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования (вне образовательных организаций).\\". Т.е. получается эти родители сами будут объяснять новый материал своим детям, проверять домашнее задание?? А при дистанционном образовании были бы онлайн уроки и проверка домашнего задания учителями. У учителей и вообще права выбора не остается, разве что уволиться. Что касается индивидуальных планов обучения - очень размытая формулировка, во всех ли школах они есть и какие к ним требования? Детям придется самим осваивать новый материал? Опять образование детей ложится на плечи их родителей. При таких вариантах дети лишаются нормального образования.Нас заставляют выбрать между образованием и здоровьем детей! Вот что нам предлагает комитет образования! Вот такая забота о гражданах в Курской области!\\"Решение было принято без учета эпидобстановки\\"Также хочу обратить внимание, что решение об очном обучении школ с 11 января было принято еще 25 декабря - Распоряжение Губернатора Курской области № 514-рг от 25.12.2020. Т.е. совершенно без учета эпидемиологической обстановки в области!Убедительно просим временно продлить дистанционное образование для школьников до улучшения эпидситуации в Курской области!\\"В администрации региона пока никак официально не прокомментировали массовый сбор подписей за дистант для курских школ.Подписать петицию можно здесь.