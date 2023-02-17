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16 февраля 2023 18:07

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра

Спектакль "Средство Макропулоса" Курского драмтеатра