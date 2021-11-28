25 ноября 2021 16:59

В Курске прошел "круглый стол" по полному переходу на электронные больничные с 1 января 2022 года

Система электронных больничных (ЭЛН) действует в России с 1 января 2017 года. И до конца 2021 года россиянам предоставлено право выбора формы листка нетрудоспособности – оформлять его в электронном или бумажном виде. Однако уже с 1 января 2022 года согласно федеральному закону все бюллетени будут выдавать отлько в электронном виде. О том, насколько готова Курская область к этим изменениям и в чем преимущества электронных бюллетеней, шла речь на круглом столе с представителями регионального ФСС, здравоохранения, профсоюзов и работодателей.