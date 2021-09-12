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12 сентября 2021 18:06

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

В Курской областном драмтеатре открылся 230-й сезон
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре

Открытие сезона в Курском областном драматическом театре