В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова
В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова
В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова
В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова
В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова
В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова
В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова
В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова
В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова
В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова