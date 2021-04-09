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9 апреля 2021 8:41

В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова

8 апреля в концертном зале «Свиридовский» ( Курск, ул. Сонина, 4) прошел концерт Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА

В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова

В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова

В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова

В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова

В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова

В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова

В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова

В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова

В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова

В Курске выступил Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова