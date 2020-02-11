85 лет Курскому государственному медицинскому университету
85 лет Курскому государственному медицинскому университету
85 лет Курскому государственному медицинскому университету
85 лет Курскому государственному медицинскому университету
85 лет Курскому государственному медицинскому университету
85 лет Курскому государственному медицинскому университету
85 лет Курскому государственному медицинскому университету
85 лет Курскому государственному медицинскому университету
85 лет Курскому государственному медицинскому университету
85 лет Курскому государственному медицинскому университету
85 лет Курскому государственному медицинскому университету