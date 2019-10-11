В Курске демонтировали памятник предпринимателю
В Курске демонтировали памятник предпринимателю
В Курске демонтировали памятник предпринимателю
В Курске демонтировали памятник предпринимателю
В Курске демонтировали памятник предпринимателю
В Курске демонтировали памятник предпринимателю
В Курске демонтировали памятник предпринимателю
В Курске демонтировали памятник предпринимателю
В Курске демонтировали памятник предпринимателю
В Курске демонтировали памятник предпринимателю
В Курске демонтировали памятник предпринимателю
После убийства школьницы в Саратове Госдума опубликовала опрос об отношении россиян к смертной казни