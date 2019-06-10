Открытая репетиция в Курском цирке
Открытая репетиция в Курском цирке
Открытая репетиция в Курском цирке
Открытая репетиция в Курском цирке
Открытая репетиция в Курском цирке
Открытая репетиция в Курском цирке
Открытая репетиция в Курском цирке
Открытая репетиция в Курском цирке
Открытая репетиция в Курском цирке
Открытая репетиция в Курском цирке
Открытая репетиция в Курском цирке
В главном выставочном центре «Курская Коренская ярмарка» прошла специализированная выставка «Здоровый образ жизни — 2019»