За год средний курянин съедает 111 кило картошки и 53 кило сахара

Потребление молока и молокопродуктов на душу населения по сравнению с предыдущим годом уменьшилось Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Курскстат подвел итоги потребления продуктов питания в регионе за 2025 год. В рационе курян наметились небольшие изменения: так, потребление мяса выросло на 1,1% (до 94 кг на человека), а яиц — на 1,8% (до 228 штук). При этом спрос на молочную продукцию незначительно снизился — на 0,5%, составив 211 кг на душу населения.

Что касается других продуктов, то в среднем один житель области за год потреблял 139 кг хлеба, 111 кг картофеля, 86 кг овощей и бахчевых, а также по 53 кг сахара, фруктов и ягод по данным ведомства.