В Курске на Дериглазова горела квартира

В Курске пожарные ликвидировали возгорание в квартире на проспекте Дериглазова.

Сообщение о задымлении в многоквартирном доме поступило 6 октября в 13:41. На место прибыли расчеты четырех пожарно-спасательных частей, а также экстренные службы города.

Выяснилось, что на кухне четырехкомнатной квартиры загорелась бытовая техника на площади 2 кв. м. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. В тушении участвовали 15 человек и 9 единиц техники. Причины происшествия и размер ущерба устанавливаются специалистами, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.