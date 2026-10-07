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НовостиПроисшествия7 октября 2026 8:09

В Курске на Дериглазова горела квартира

Вспыхнула бытовая техника
Ольга ДАНИЛОВА

В Курске пожарные ликвидировали возгорание в квартире на проспекте Дериглазова.

Сообщение о задымлении в многоквартирном доме поступило 6 октября в 13:41. На место прибыли расчеты четырех пожарно-спасательных частей, а также экстренные службы города.

Выяснилось, что на кухне четырехкомнатной квартиры загорелась бытовая техника на площади 2 кв. м. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. В тушении участвовали 15 человек и 9 единиц техники. Причины происшествия и размер ущерба устанавливаются специалистами, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.