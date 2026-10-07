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НовостиОбщество7 октября 2026 12:28

В Курске тестируют новый автобус «Лотос»

Светлана ВОЛКОВА
Пассажирам предстоит оценить удобство нового автобуса

Пассажирам предстоит оценить удобство нового автобуса

Фото: Даниил НАЙХИН.

На маршруты города вышел автобус среднего класса «Лотос» отечественного производства (г. Набережные Челны). Транспорт рассчитан на 84 пассажира, включая 25 посадочных мест.

Салон оборудован всем необходимым для комфортных поездок: системой кондиционирования и отопления, USB-разъемами и мультимедийной панелью. Особое внимание уделено доступности: для маломобильных пассажиров предусмотрены выдвижной пандус и накопительная площадка, отметили в правительстве региона.

Ранее модель успешно прошла испытания более чем в 40 регионах России, включая Ярославль и Ставрополье. Тестовая эксплуатация в Курске продлится месяц. Автобус будет курсировать по маршрутам №20Г («ГКЦ «Лира» – «Садовое общество «Вишенка») и №75М («Онкологический центр» – «3-я Агрегатная улица»).