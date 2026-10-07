7 октября воздух в Курской области прогреется до +20

Синоптики прогнозируют теплую и ясную погоду Фото: Светлана ВОЛКОВА.

7 октября в Курской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет западный, 5–10 м/с. Температура воздуха составит днем — 15–20°. Метеорологическая дальность видимости — 3000–7000 метров.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Но в большинстве районов области сохраняется риск возникновения локальных ЧС. Основные угрозы - это аварии на объектах жизнеобеспечения и обрывы линий электропередач/связи (из-за износа сетей), рост числа ДТП на трассах федерального и регионального значения, пожары в жилом секторе, на производственных объектах и взрывы бытового газа в частных домах. отмечает ГУ МЧС по Курской области.