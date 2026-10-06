Курская область получила 22 автобуса большой вместимости

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

Курский автопарк пополнили 22 новых автобуса большой вместимости. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Транспортные средства поступили в регион по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Они снабжены разъемами под зарядки и площадками для инвалидов и рассчитаны на 113 пассажиров.

- Еще четыре автобуса малой вместимости выйдут на межмуниципальные маршруты, - отметил руководитель региона.

Также Александр Хинштейн рассказал о том, что Минтранс России одобрил региону заявку на 2027 год, благодаря этому в Курскую область поступят еще 27 автобусов большого класса.