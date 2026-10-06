Курянин лишился 40 тысяч рублей и травматического пистолета из-за случайного выстрела

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины, открывшего стрельбу в населенном пункте. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

По данным ведомства, вечером 23 мая 2026 года 35-летний курянин выстрелил из своего травматического пистолета модели «Гроза-051» на территории своего домовладения и ранил брата.

Подсудимый признал вину, прояснив обстоятельства дела.

- Услышав шум на улице, он вышел на территорию своего домовладения и увидел там брата в неадекватном состоянии, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Пытаясь остановить родственника, мужчина достал из кобуры пистолет, который носил для самообороны, направив его дулом вниз. В этот момент брат набросился на него и подсудимый случайно выстрелил, ранив потерпевшего в ногу.

В возбуждении уголовного в отношении мужчины было отказано в связи с отсутствием состава преступления. В итоге мировой судья оштрафовал его на 40 тысяч рублей и конфисковал пистолет.