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НовостиПроисшествия6 октября 2026 10:59

В центре Курска в ДТП пострадал 17-летний парень

На Карла Маркса столкнулись две легковушки
Ольга ДАНИЛОВА
Полиция выясняет причину ДТП

Полиция выясняет причину ДТП

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В Курске устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с 17-летним пострадавшим.

5 октября около 08:13 в районе дома № 73/1 по улице Карла Маркса в городе Курске произошло столкновение двух встречных автомобилей: «Форд Фокус» под управлением 20-летнего водителя и «Фольксваген Транспортер», за рулем которого был 44-летний водитель.

В результате аварии 17-летний пассажир автомобиля «Форд» получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в полиции региона.