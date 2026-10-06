В центре Курска в ДТП пострадал 17-летний парень

Полиция выясняет причину ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В Курске устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с 17-летним пострадавшим.

5 октября около 08:13 в районе дома № 73/1 по улице Карла Маркса в городе Курске произошло столкновение двух встречных автомобилей: «Форд Фокус» под управлением 20-летнего водителя и «Фольксваген Транспортер», за рулем которого был 44-летний водитель.

В результате аварии 17-летний пассажир автомобиля «Форд» получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в полиции региона.