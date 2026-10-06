В центре Курска с торгов продали два объекта культурного наследия

В Курске с торгов продали два объекта культурного наследия. В руки частных инвесторов ушли дома Петра Федоровича Пушечникова и мещан Беньковских. Новые хозяева обязаны отреставрировать эти здания за три года.

Как пояснили в правительстве региона, сделка была организована в рамках президентского проекта по восстановлению памятников архитектуры.

Собственником дома Петра Пушечникова на улице Гайдара, 8, стала ИП Галина Юркевич. Она приобрела двухэтажный кирпичный дом конца XIX века на торгах за 4,27 млн рублей. А дом мещан Беньковских на улице Красной Армии, 80, возведенный в 1880-х годах, купил предприниматель Вреж Багдасарян за 3,135 млн рублей.

Оба предпринимателя живут в Курской области. По условиям они обязаны отреставрировать здания, привлекая льготные кредиты под 4 процента годовых. Собственники могут разместить здесь гостиницы, кафе, а также рестораны или другие общественные пространства. Стартовая цена зданий на аукционе была почти в два раза ниже, отметили чиновники.

Также в Курске в список зданий культурного наследия, которые пошли с молотка, вошел ансамбль зданий больницы Гладковой на улице Перекальского.