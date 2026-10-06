Курянин завоевал «серебро» чемпионата России

Курянин Владимир Воробьев завоевал «серебро» чемпионата России по киокусинкай, сообщили в правительстве региона.

В Москве завершились чемпионат и первенство России по киокусинкай, собравшие около 800 спортсменов из 45 регионов страны.

Отлично проявил себя воспитанник курской спортшколы «Виктория» Владимир Воробьев. Спортсмен провел четыре зрелищных поединка, продемонстрировав высокий уровень подготовки и волю к победе. В финале, по решению судей, Владимир уступил сопернику, став серебряным призером турнира.

Этот успех — результат упорных тренировок и профессиональной работы наставников. Поздравляем Владимира и его тренеров с достойным результатом и желаем новых спортивных достижений!