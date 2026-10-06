6 октября в Курской области будет до +19

Днем в регионе будет тепло Фото: Светлана ВОЛКОВА.

6 октября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный, днем 7–12 м/с. Температурный фон составит днем +14…+19°. Метеорологическая дальность видимости — от 3 до 7 километров.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не ожидаются.

В большинстве районов области сохраняется вероятность возникновения локальных чрезвычайных ситуаций. Основные риски связаны с износом инженерных сетей (возможны обрывы ЛЭП и сбои в работе объектов жизнеобеспечения), увеличением количества ДТП, а также пожарами в жилом секторе и на производственных объектах, сообщили в ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС».