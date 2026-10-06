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НовостиОбщество6 октября 2026 8:32

Проверку системы оповещения в Курской области перенесли на 9 октября

По всему региону прозвучат сигналы опасности
Светлана ВОЛКОВА

Всероссийская проверка готовности систем оповещения, запланированная на 7 октября, перенесена на 9 октября. В 10:40 по местному времени будут задействованы сирены и громкоговорители, а эфир теле- и радиоканалов будет временно замещен проверочным сигналом, сообщили в правительстве региона.

Сигнал «Внимание всем!»: при звуке сирен или прерывистых гудков необходимо сохранять спокойствие и прослушать экстренное сообщение о порядке действий. Этот сигнал используется при любых угрозах: природных, техногенных или биолого-социальных.

Куда обращаться: при возникновении вопросов звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу вашего муниципалитета или по номеру 112.