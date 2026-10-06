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НовостиОбщество6 октября 2026 7:32

Под Курском из Коренной пустыни вывезли 32 кубометра мусора

Курян призывают стать эколонтерами
Светлана ВОЛКОВА
Акция прошла в местечке Свобода

Акция прошла в местечке Свобода

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В местечке Свобода Золотухинского района прошла всероссийская экологическая акция «Вода России». Мероприятие состоялось в рамках одноименного федерального проекта нацпроекта «Экологическое благополучие».

Коренная пустынь — не только место паломничества, но и одна из главных святынь региона. На минувшей неделе около 60 сотрудников регионального Министерства природных ресурсов и подведомственных учреждений привели в порядок береговую линию реки Тускарь вблизи святого источника и храма.

Помимо сбора мусора, участники акции провели экологическую расчистку территории: они удалили поросль клена американского. Это инвазивное растение активно распространяется самосевом, образует густые заросли и вытесняет местные виды флоры. Итогом работы стал вывоз 32 кубометров мусора.

Стать волонтером «Воды России» может любой желающий. Узнать о предстоящих мероприятиях или предложить свою помощь можно в Министерстве природных ресурсов Курской области.

Адрес: г. Курск, ул. 3-я Песковская, д. 40, каб. 102.

Телефон: 8 (4712) 73-07-91 (доб. 117).