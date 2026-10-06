Все курские соцобъекты должны подключить к теплу до 15 октября

В Курской области продолжается подключение социальных учреждений к отоплению. Тепло в школы, детские сады, а также больницы и дома культуры подают по заявкам их руководства, пояснили в правительстве региона. Всего в области 2054 таких соцобъекта. Это учреждения образования, здравоохранения, культуры и другие. Сейчас к теплу подключены 120 из них. Это 23 школы, 22 детских сада, а также 26 больниц и 42 учреждения культуры. До 15 октября потеплеть должно во всех социальных объектах региона.

А с 15 октября тепло начнут поэтапно подавать уже в жилые дома.

- По Правилам предоставления коммунальных услуг, главам муниципальных образований сначала нужно принять решение о начале отопительного сезона. Это должно произойти не позднее следующего дня после того, как среднесуточная температура воздуха в области пять дней подряд продержится ниже +8 °C. Главы должны утвердить соответствующие распоряжения, — пояснил первый заместитель министра ЖКХ и ТЭК региона Василий Волобуев.