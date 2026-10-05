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НовостиПроисшествия5 октября 2026 19:03

На двух улицах Курска упало давление воды

ЧП произошло в Сеймском округе
Светлана ВОЛКОВА

Снижение давления холодной воды произошло в Сеймском округе Курска, сообщили в мэрии города вечером 5 октября.

Из-за аварии на сетях водопровода в Курске снижено давление холодной воды на верхних этажах МКД на двух улицах города. Проблемы с водой есть по следующим адресам: улица Менделеева, д. 30, д. 32, д. 34 и проспект Ленинского комсомола, д. 99, д. 101.

В горадминистрации сказали, что организован подвоз воды. Емкость стоит около дома № 28 по улице Менделеева.

На месте ЧП работают ремонтные бригады.