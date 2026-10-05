Жители Курска могут бесплатно получить пожарные извещатели

В осенне-зимний период вопрос пожарной безопасности в жилом секторе становится особенно актуальным. Одним из самых эффективных способов защиты дома остаются автономные пожарные извещатели. В Курске перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатную установку этих приборов, был расширен, сообщили в правительстве региона.

Теперь подать заявку могут:

одиноко проживающие пенсионеры;

многодетные семьи;

семьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся в социально опасном положении.

Для получения консультации и подачи заявки жителям необходимо обратиться в комитет социальной защиты населения города Курска по адресу: ул. Пигорева, 2/17 или по телефону (4712) 32-54-79.