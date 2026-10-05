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НовостиПроисшествия5 октября 2026 11:57

Под Курском из воды достали тело 39-летнего мужчины

ЧП произошло в Щигровском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Курян просят быть осторожными на воде

Курян просят быть осторожными на воде

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

5 октября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на воде в деревне Матвеевка Щигровского района.

На место прибыли силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Щигровского района. К моменту прибытия спасателей местный житель уже извлек из воды тело 39-летнего мужчины, сообщили в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: будьте осторожны и строго соблюдайте правила безопасности при нахождении у водоемов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру «112».