В отелях Курской области предлагают заселиться по цифровому ID

Десять гостиниц Курской области внедрили систему заселения через цифровой ID, сообщили в правительстве региона. Теперь для подтверждения личности на стойке регистрации не нужен бумажный паспорт — достаточно показать QR-код на экране смартфона. Проект реализуется в рамках нацпроектов «Экономика данных» и «Туризм и гостеприимство».

Процесс занимает меньше минуты: сотрудник отеля сканирует QR-код через приложение «Госскан», и данные автоматически передаются в систему гостиницы. Сервис доступен как для взрослых, так и для детей: данные свидетельства о рождении можно привязать к профилю родителя, а подростки от 14 лет могут использовать собственный цифровой ID.

Чтобы создать цифровой ID, нужно зайти в настройки мессенджера, выбрать соответствующий раздел и авторизоваться через «Госуслуги». При необходимости система предложит подтвердить личность с помощью биометрии.

Традиционный паспорт по-прежнему остается в силе — гость сам выбирает удобный способ заселения. Воспользоваться цифровым ID можно в отелях и санаториях региона как во время деловых поездок, так и на отдыхе.