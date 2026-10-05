Под Курском обезврежены боеприпасы времен Великой Отечественной войны

4 октября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов (ВОП) в Верхнесмородинском сельсовете Поныровского района.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и группа специальных работ Аварийно-спасательной службы Курской области. Специалисты изъяли шесть 76-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были вывезены на полигон «Постоялые дворы» для последующего уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: при обнаружении подозрительных предметов не предпринимайте самостоятельных действий. Незамедлительно сообщайте о находке по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.