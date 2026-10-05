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НовостиОбщество5 октября 2026 7:46

5 октября в Курской области будет до +17

Пройдут небольшие дожди
Ольга ДАНИЛОВА
Днем в регионе будет тепло

Днем в регионе будет тепло

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

5 октября в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Ветер будет западный, днем 7–12 м/с. Температурный фон составит до +12…+17° днем. Метеорологическая дальность видимости — 3–7 километров.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, по данным ГУ МЧС региона.

Сохраняется вероятность локальных чрезвычайных ситуаций, связанных с износом инфраструктуры (аварии на ЛЭП и объектах жизнеобеспечения), ростом числа ДТП, а также пожарами в жилом и производственном секторах и инцидентами при эксплуатации бытового газа.