3 октября в Курской области будет до +15

Ветер по прогнозу будет северный Фото: Светлана ВОЛКОВА.

3 октября в Курской области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

Ветер по прогнозу северо-западный, северный. Днем порывы усилятся до 7–12 м/с. Температура будет днем +10…+15°C. Видимость составит 3000–7000 метров.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

В большинстве районов области сохраняется вероятность локальных чрезвычайных ситуаций. Основные риски связаны с износом инфраструктуры (обрывы ЛЭП и линий связи), авариями на объектах жизнеобеспечения, ростом числа ДТП, а также пожарами в жилом секторе, на производстве. Возможны случаи взрывов бытового газа, сообщает ГУ МЧС региона.