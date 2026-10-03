Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 октября 2026 8:45

3 октября в Курской области будет до +15

Существенных осадков не ожидается
Ольга ДАНИЛОВА
Ветер по прогнозу будет северный

Ветер по прогнозу будет северный

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

3 октября в Курской области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

Ветер по прогнозу северо-западный, северный. Днем порывы усилятся до 7–12 м/с. Температура будет днем +10…+15°C. Видимость составит 3000–7000 метров.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

В большинстве районов области сохраняется вероятность локальных чрезвычайных ситуаций. Основные риски связаны с износом инфраструктуры (обрывы ЛЭП и линий связи), авариями на объектах жизнеобеспечения, ростом числа ДТП, а также пожарами в жилом секторе, на производстве. Возможны случаи взрывов бытового газа, сообщает ГУ МЧС региона.